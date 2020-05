Mercato Juventus: inizia l'assalto per il colpo dell'estate

La Juventus si è finalmente mossa per uno degli obiettivi dichiarati per la prossima estate, Paul Pogba. Secondo quanto riporta la stampa francese, l'agente del centrocampista del Manchester United, Mino Raiola, ha iniziato a parlare con il ds Fabio Paratici e gli uomini di mercato del club bianconero, per verificare se ci sono le condizioni economiche e tecniche per un trasferimento del giocatore a Torino.

Da tempo la Juventus sogna il ritorno sotto la Mole del giocatore transalpino, trasferitosi a prezzo record in Inghilterra nel 2016, senza poi riuscire a replicare nei Red Devils le sue gesta in bianconero.

Secondo i giornali transalpini, la Juve è in vantaggio perché è l'unico club che sta concretamente provando ad assicurarsi il giocatore: il Real Madrid è sempre più lontano, e tra Florentino Perez e Mino Raiola i rapporti sono freddi. L'altra pretendente, il Psg, al momento non sembra avere le risorse finanziarie sufficienti per provare il colpaccio. Inoltre Pogba vuole lasciare la Premier, e non accetterà offerte da parte di club inglesi.

La Juve passerà quindi presto all'azione, cercando di convincere il Manchester United con l'offerta giusta, sfruttando l'interesse dei britannici per alcuni giocatori della rosa di Sarri, che potrebbere finire in contropartita in Premier League. Tra questi, Adrien Rabiot e Douglas Costa.

SPORTAL.IT | 22-05-2020 07:50