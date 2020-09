Mercato Juventus: intesa totale con il bomber, c'è l'indizio social

Accordo totale tra la Juventus e Luis Suarez: secondo la stampa spagnola, il club bianconero ha convinto l’attaccante uruguaiano in uscita dal Barcellona: presto il Pistolero approderà a Torino per la firma del contratto.

I campioni d’Italia , riporta Marca, hanno strappato il sì del giocatore sulla base di un contratto biennale da 10 milioni di euro netti a stagione, con opzione di rinnovo per il terzo anno. E conferme arrivano anche dalla Catalogna, dove il Mundo Deportivo parla di cifre simili. L’operazione sarebbe favorita dal regime fiscale vigente in Italia, che permetterebbe alla società di avere un’importante riduzione delle tasse sullo stipendio lordo, aumentando così il netto per il calciatore.

Suarez ha ancora un anno di contratto con i blaugrana e vuole una rescissione, con ricca buonuscita, per essere libero di accordarsi con la Juve, mentre il Barça punta a un’operazione simile a quella fatta con il Siviglia per Rakitic: una cessione a un prezzo fisso basso ma con bonus legati ai risultati del giocatore e dei bianconeri nella prossima stagione.

L’affare è comunque in fase avanzata, e, dopo l’intesa raggiunta tra Suarez e la Juventus, quasi in dirittura d’arrivo: la fumata bianca potrebbe arrivare all’inizio della prossima settimana.

Intanto arrivano indizi importanti sui social. Suarez, che si allena con il Barcellona nonostante sia stato scaricato da Koeman, ha postato una foto sui suoi profili social con questa didascalia: “Non smetterò mai di godere di qualcosa che ho sempre voluto”. A mettergli i like anche due veterani della difesa Juventus: Giorgio Chiellini e Andrea Barzagli.

Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 05-09-2020 20:48