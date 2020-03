Mercato Juventus, intrigo a tre per Pogba

Gli appassionati di calcio europeo, ma soprattutto atleti e addetti ai lavori, sono stati travolti dal dramma Coronavirus, che ha imposto, seppur con tempi diversi nelle varie nazioni, lo stop all’attività a tempo indeterminato. Così, mentre tutti si chiedono come e quando finirà la stagione 2019-2020, non meno stringente è un’altra questione, che riguarda le date del calciomercato, che dipenderanno proprio da quando si concluderanno i campionati nazionali e le Coppe europee.

Nonostante tutto, però, qualcosa già inizia a muoversi in vista dei movimenti della prossima estate, come sempre accade sul finire dell’inverno. Tra i giocatori che potrebbero cambiare maglia c’è Paul Pogba, che dopo quattro stagioni sostanzialmente deludenti al Manchester United vede la possibilità di cambiare maglia anche grazie al contratto in scadenza nel 2021. Le trattative per il rinnovo non decollano e la seconda avventura con i Red Devils del centrocampista campione del mondo 2018 sembra agli sgoccioli.

Nonostante un rendimento non esaltante le pretendenti non mancano, su tutte Real Madrid e Juventus. Per i bianconeri non sarà facile riportare a casa il francese, che sbarcò a Torino da sconosciuto nel 2012 per poi andarsene quattro anni dopo con una valutazione di 85 milioni di euro, ma gli incastri del mercato sembrano delineare uno scenario interessante per la società torinese. Il presidente del Real Madrid Florentino Perez sembra infatti voler puntare su un altro centrocampista, più giovane, come Donny Van de Beek, in uscita dall’Ajax nonostante una stagione non all’altezza delle precedenti.

Secondo quanto riporta 'Marca', però, lo stesso Manchester United sembra pronto a sfidare il Real per arrivare all’olandese, segnale chiaro di come Pogba è destinato a lasciare nuovamente l’Inghilterra. E la destinazione favorita è proprio la Juventus, visto che l’interessamento del Madrid per Pogba si sta raffreddando vista l’elevata valutazione data dal Manchester, che costringerebbe il Real a vendere alcuni pezzi pregiati prima di far avviare la trattativa, quali James Rodriguez e Gareth Bale, che sembrano comunque destinati all’addio dopo un’altra annata deludente.



SPORTAL.IT | 16-03-2020 21:47