Mercato Juventus: Koeman svela il futuro di Suarez

La Juventus ha fretta di risolvere la questione legata al nome dell’attaccante che andrà a completare il pacchetto offensivo a disposizione di Andrea Pirlo. Ormai la scelta è imminente. Tre le piste ancora attive.

Luis Suarez continua ad essere l’obiettivo numero uno della società bianconera. Dalla Spagna giungono novità circa il futuro del Pistolero. Ne ha parlato, dopo l’amichevole Barcellona-Girona (3-1), il tecnico blaugrana Ronald Koeman.

“Ho parlato con lui del suo futuro e stiamo aspettando di capire se andrà via o se resterà. Se alla fine non troverà una squadra, sarà un giocatore in più della rosa”, le parole di Rambo Koeman rilasciate a TV3.

Insomma, il futuro di Luis Suarez dipende, principalmente, dalle prossime mosse dello stesso Pistolero. La Juventus starebbe facendo di tutto per trovare il modo di vestirlo di bianconero. Sarebbe un colpo fantastico per un super tridente (CR7-Dybala-Suarez).

Parallelamente, la Vecchia Signora sta lavorando sulla pista Edin Dzeko. Il bosniaco, al momento, è ancora bloccato. Il motivo? Arkadiusz Milik non avrebbe ancora trovato un accordo per diventare un nuovo giocatore della Roma.

Ci sarebbe anche un terzo profilo in gioco, ovvero quello di Olivier Giroud. Il 33enne attaccante francese, in scadenza con il Chelsea, costa poco e sarebbe già disponibile. La Juventus lo starebbe tenendo “in caldo”.

Un fatto è certo. Il tempo stringe e Fabio Paratici deve trovare il modo di regalare ad Andrea Pirlo l’attaccante che ancora manca all’appello il prima possibile. Ormai è una questione di opportunità e di tempistiche. Chi sarà il fortunato?

OMNISPORT | 17-09-2020 08:04