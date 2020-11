Mercato Juventus, la dirigenza corre ai ripari in difesa

Il pareggio di Benevento ha impedito alla Juventus di installarsi da sola al secondo posto e ha dilatato la distanza tra i bianconeri e il Milan capolista.

Per Andrea Pirlo è quindi tempo di riflessione, perché i numeri dicono che tra gli allenatori debuttanti sulla panchina bianconera in tempi recenti solo Gigi Del Neri e Alberto Zaccheroni hanno avuto un ruolino peggiore del campione del mondo 2006 dopo nove giornate di campionato.

Le attenuanti non mancano, ma in casa Juve, si sa, bisogna sempre portare risultati. La dirigenza è comunque al fianco di Pirlo, decisa a proteggere l’allenatore, mettendogli anzi a disposizione dei rinforzi durante il prossimo mercato invernale.

Detto che sulla trequarti il sogno si chiama Rodrigo De Paul, ambito però anche dall’Inter e che l’Udinese cercherà di tenersi stretto almeno fino al termine della stagione, anche la difesa della Juventus sembra necessitare di rinforzi, in mezzo come sulle fasce.

Nel cuore del reparto preoccupano i frequenti infortuni subiti da Bonucci e Chiellini, quindi per far crescere al meglio De Ligt e Demiral occorre un profilo esperto affinché Danilo non sia costretto a giocare fuori ruolo come accaduto al Benevento.

Ecco allora tornare d’attualità la pista che porta a Stevan Savic. Il montenegrino ex Fiorentina, in forza all’Atletico Madrid, è un profilo che la Juventus segue da tempo e ha trattato in numerose delle ultime sessioni di mercato.

Classe ’91, forte fisicamente e in possesso di una notevole esperienza internazionale, Savic fa gola alla Juve anche in virtù del contratto in scadenza nel giugno 2022. Il giocatore è però un titolare fisso nella formazione di Simeone, che non vorrebbe perderlo. Per evitare un addio a costo zero, però, serve il rinnovo in tempi rapidi: la Juve è vigile e prepara un assalto già a gennaio.

Per l’estate si lavora invece già su Matteo Lovato, giovanissima stella del Verona rivelazione. Il centrale classe 2001 piace a molte big italiane ed europee: la Juventus si è informata e sogna di affiancare ai due giovani d’oro del proprio reparto un altro talento promettente



OMNISPORT | 30-11-2020 11:58