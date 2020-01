Mercato Juventus, la lunga attesa di Pogba: "E' disperato"

E’ stata finora la stagione più complicata e difficile della carriera per Paul Pogba, alle prese con un fastidioso infortunio alla caviglia che non gli ha dato tregua, costringendolo ai box da settembre. In campionato il centrocampista del Manchester United ha disputato appena 7 partite, mentre nelle coppe non è mai sceso in campo: a tutto questo vanno ad aggiungersi lo stallo nel rinnovo del contratto, un ambiente ormai ostile nei suoi confronti, e le voci di una sua partenza a giugno.

In conferenza stampa il tecnico dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer si è espresso così sulla situazione del francese: “Paul ha avuto una stagione terribile con diversi infortuni. Ha un disperato bisogno di giocare a calcio. Se c’è una cosa che so di Paul, è che adora giocare a calcio e allenarsi, e questo è sempre stato nella sua mente. Chiunque sia infortunato, non vede l’ora di tornare in campo e sentirsi libero dal dolore”.

“Pogba ha giocato spesso con dolore, quindi sono sicuro che quando non ne avrà più gli piacerà ancora di più giocare. Come lo vedo? Sinceramente vedo un ragazzo stufo di essere fuori e che sente un disperato bisogno di giocare a calcio. Paul è sempre stato un grande professionista, quindi non ho dubbi sul fatto che quando tornerà si divertirà molto”.

Pogba in verità non vede l’ora di lasciare la Premier: sulle sue tracce ci sono il Real e soprattutto il suo ex club, la Juventus, che farà di tutto per farlo tornare sotto la Mole in estate.

Ad alimentare le indiscrezioni di un suo addio a giugno le manovre di mercato dello United, che sta per acquistare la stella dello Sporting Lisbona Bruno Fernandes per 80 milioni di euro: l’ex Samp copre un ruolo molto simile a quello del transalpino.

SPORTAL.IT | 29-01-2020 14:01