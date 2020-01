Mercato Juventus, la nuova mossa per arrivare a Pogba

La Juventus sta cercando con sempre più insistenza di arrivare a Paul Pogba. Il centrocampista francese, con un passato bianconero tra il 2012 e il 2016 che i tifosi non hanno mai dimenticato, è protagonista di una corte serrata che si arricchisce di nuovi protagonisti, di giorno in giorno. La nuova mossa del club bianconero sembra quella di voler mandare in avanscoperta gli ex compagni di squadra del francese per convincerlo a tornare a Torino.

“Sarebbe il benvenuto” ha dichiarato Gonzalo Higuain a ‘Tuttosport’. A fare eco al Pipita sono intervenuti anche Juan Cuadrado e Paulo Dybala, che hanno rimarcato la voglia di tornare a giocare con uno dei protagonisti del Mondiale 2018.

Due le possibili chiavi di volta per sbloccare la trattativa. La prima arriva dalla Germania e più precisamente dal Bayern Monaco: Thomas Muller, a detta dei media tedeschi, non è più soddisfatto del suo impiego con la maglia dei bavaresi e non disdegnerebbe un trasferimento in Inghilterra, in una squadra da rilanciare dal punto di vista dei risultati.

La seconda chiave invece arriva da una delle concorrenti a sorpresa per lo scudetto, la Lazio: lo United non ha mai nascosto l’interesse per Sergej Milinkovic-Savic e nonostante le prestazioni del serbo ne abbiano rialzato ampiamente il valore di mercato rispetto alla scorsa estate, il club inglese non avrebbe timore di fare follie per ingaggiarlo.

Resta inoltre ancora aperta la pista che porterebbe Bruno Fernandes dello Sporting ai Red Devils, ma in questo caso il valore del calciatore ad altissimi livelli sarebbe tutto da confermare.

In ogni caso, si tratta di voci che aprono la strada ad un ritorno in bianconero di Pogba: il contratto del transalpino è in scadenza nel 2021 e lo United dovrà per forza di cose ridurre la richiesta di 100 milioni di euro la prossima estate.

SPORTAL.IT | 18-01-2020 17:00