Mercato Juventus: la risposta di Pjanic al Psg

Il futuro di Miralem Pjanic continua a tenere banco in casa Juventus: secondo Sportmediaset il Paris Saint Germain è tornato alla carica e vuole beffare il Barcellona battendolo sul tempo.

I campioni di Francia vogliono convincere i bianconeri a scambiare l'ex romanista con Paredes, da tempo obiettivo di Fabio Paratici. Lo scoglio sta nella decisione di Pjanic: il giocatore è disposto a lasciare Torino solo per vestire la maglia blaugrana.

A conferma di ciò ci sono le dichiarazioni dell'amico Adis Junuzovic: "Giocare nel Barcellona è sempre stato un suo sogno. Non si perde una partita del Barça perché è innamorato del suo meraviglioso stile di gioco e della filosofia del club. Mire ha un livello tale da poter giocare in ogni club del pianeta. In Italia ha fatto un grande percorso e ora è cosciente di poter giocare nei migliori club d’Europa".

Già durante la sessione invernale di calciomercato, infatti, la dirigenza catalana stava studiando le linee guida per il mercato estivo: un vero e proprio rapporto statistico dal quale traspare l'idea di base di preferire l'esperienza al semplice dato anagrafico.

Nelle scorse settimane si era parlato di un possibile scambio con Arthur ma la società si è messa di traverso e il giocatore ha cambiato idea, come confermato dalle dichiarazioni del suo entourage a Espn Deportes: "Vuole restare al 100% al Barcellona – queste le parole riportate dalla tv americana in lingua spagnola -, non ha alcuna intenzione di cambiare. Non c'è nulla, non ha alcun motivo di trasferirsi in Italia".

SPORTAL.IT | 05-06-2020 16:56