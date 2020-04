Mercato Juventus: l'annuncio di Arthur gela i bianconeri

Colpo di scena nella maxi operazione tra Barcellona e Juventus: i blaugrana avrebbero dovuto accogliere Miralem Pjanic e salutare definitivamente Arthur. Il classe 1996 è uno dei prospetti più interessanti del calcio brasiliano, ed è stato già paragonato a due leggende blaugrana come Xavi e Iniesta. Sulle sue tracce, oltre ai bianconeri, ci sono anche Tottenham e Bayern Monaco.

L'ex Gremio ha però diffuso un comunicato in cui afferma: "Ci sono sempre speculazioni ma onestamente la mia idea è molto chiara, l'unica opzione che mi interessa è continuare a Barcellona, sono molto sicuro e calmo. Mi sento molto bene qui e ringrazio anche il club e lo staff tecnico per la loro fiducia. Questa è un'altra ragione per essere del tutto chiaro che il mio unico desiderio è di continuare. L'interesse dei grandi club è sempre un complimento per chiunque e un segno positivo. Sono concentrato sul lavoro e spero di tornare a giocare presto e lottare per i tifosi del Barcellona".

Non sono escluse altre trattative con il Barcellona: ai bianconeri piacciono anche Sergi Roberto e Ivan Rakitic, entrambi possibili partenti in estate, di contro gli iberici seguono con attenzione Federico Bernardeschi.

Parole che spiazzano la Juventus, che era convinta di poter portare a termine lo scambio già nelle prime settimane di mercato. Fabio Paratici si è però subito messo alla ricerca di altri profili: piacciono Donny Van de Beek (centrocampista dell'Ajax su cui c'è forte anche il Real Madrid), che ha come procuratore Mino Raiola, Gaetano Castrovilli e Sandro Tonali.

Proprio sul talento del Brescia c'è in pressing anche l'Inter: il giocatore sarebbe orientato verso un trasferimento a Milano piuttosto che a Torino perchè convinto di poter trovare più spazio nel progetto di Antonio Conte.



SPORTAL.IT | 29-04-2020 14:10