Mercato Juventus: l'annuncio di Cristiano Ronaldo fa impazzire i tifosi

Non sarà la Champions League, né la permanenza o meno di Maurizio Sarri in panchina, a decidere il futuro di Cristiano Ronaldo. L’attaccante della Juventus ha infatti anticipato tutti, annunciando che resterà in bianconero anche nella prossima stagione.

La punta portoghese sul suo popolarissimo profilo Instagram ha postato una foto dei festeggiamenti del 36esimo scudetto della Vecchia Signora, con un messaggio chiarissimo: “Sono felice di aver vinto due dei nove scudetti consecutivi della Juventus. Sembra facile ma non lo è!“.

“Anno dopo anno, con talento, dedizione e duro lavoro puoi raggiungere i tuoi obiettivi e migliorarti di continuo! E ora voglio vincere il mio terzo scudetto“, sono le parole che fanno impazzire i tifosi e sembrano chiudere definitivamente a un addio al club bianconero, almeno nel prossimo futuro.

Cristiano Ronaldo ha segnato 31 reti in 33 partite di campionato in questa stagione: ora proverà con i compagni a rimontare il Lione, che li aveva battuti prima del lockdown per 1-0 nella partita d’andata degli ottavi di Champions, con l’obiettivo di approdare alla storica Final Eight di Lisbona.

Fabio Capello a Sky ha incensato il lavoro di CR7 in questa stagione: “Il giocatore chiave per la conquista di questo titolo è stato Cristiano Ronaldo. Dopo CR7 è stato fondamentale Bonucci, ma in difesa è stata importante la crescita di De Ligt durante la stagione”.

Dopo lo scudetto il cinque volte Pallone d’Oro si era espresso così su suo futuro: “Ecco fatto! Campioni d’Italia. Felicissimo per il secondo scudetto consecutivo e per continuare a costruire la storia di questo grande e splendido club”.

“Questo titolo è dedicato a tutti i tifosi della Juve, in particolare a coloro che hanno sofferto e soffrono per la pandemia che ci ha colti tutti di sorpresa rovesciando il mondo. Non è stato facile! Il vostro coraggio, la vostra attitudine e la vostra determinazione sono state la forza di cui avevamo bisogno per affrontare questa stretta finale del campionato e lottare fino alla fine per questo titolo che appartiene a tutta l’Italia. Un grande abbraccio a voi tutti!”.

OMNISPORT | 02-08-2020 13:45