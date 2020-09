Mercato Juventus, l'arrivo di Chiesa passa per una cessione a sorpresa

Da zero a… tre. In poche ore, anche se alla causa potrebbero bastare due addii. Questa la fluida situazione del mercato in uscita della Juventus, che a ormai pochi giorni dalla conclusione della sessione di trasferimenti sembra poter dare un’accelerazione sul fronte esuberi, con le conseguenze del caso alla voce entrate per provare a raggiungere l’obiettivo numero uno, Federico Chiesa.

Non è un mistero, infatti, che per programmare l’ultimo colpo in entrata la dirigenza dei campioni d’Italia abbia bisogno di alleggerire la rosa e il monte ingaggi. Trovare però giocatori disposti a dire addio alla maglia bianconera è tutt’altro che semplice.

L’obiettivo della società sarebbe cedere Douglas Costa, che ha tante richieste, ma che ancora non è convinto circa la possibilità di cambiare aria.

Ecco allora che a lasciare Torino potrebberp essere Daniele Rugani e a sorpresa Rodrigo Bentancur. Sul difensore si è fatto avanti il Valencia, che non è però andato oltre una proposta di prestito secco, poco gradita dalla Juventus. Si continuerà a trattare, cosa che presto i bianconeri potrebbero fare anche con Sami Khedira, per il quale si profila la rescissione del contratto in scadenza nel 2021.

Quanto a Bentancur, ai club della Liga che seguono il giocatore non sono passate inosservate le due panchine contro Sampdoria e Roma nei primi impegni di campionato. Punto fermo nella gestione Sarri, l’uruguaiano rischia di diventare un’alternativa ad Arthur e agli altri centrocampisti titolari.

Uno scenario poco gradito anche dal giocatore, il cui agente si sta già guardando intorno: Barcellona e Real Madrid sono pronte a farsi avanti, ma il tempo stringe. Con il ricavato di queste eventuali cessioni la Juve tornerà a bussare a casa Fiorentina per Chiesa, ma intanto bolle la linea diretta tra i bianconeri e l’agente di Chiesa, Fali Ramadani. Raggiunta un’intesa di massima per cinque anni a 4,5 milioni, la Fiorentina si aspetta 50 milioni, subito o sottoforma di prestito con obbligo di riscatto. Una cifra raggiungibile solo in caso di addii illustri.

