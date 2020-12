Mercato Juventus: le richieste di CR7 per rinnovare

A poche ore dalla sfida, di Champions League, decisiva per il primo posto nel girone, sul campo del Barcellona, in casa Juventus ci si interroga su diversi temi, a partire dal futuro del suo giocatore di riferimento, ovvero CR7.

Il portoghese sta facendo, come sempre, la differenza. I record che sta conquistando, confermano la sua voglia di continuare a giocare ad altissimi livelli. La Juventus non pare intenzionato a privarsene e starebbe lavorando per il prolungamento del contratto in essere.

Cristiano Ronaldo è legato alla Juventus sino al giugno del 2022. Diversi i top club alla finestra, pronti a farsi avanti e provare a strappare il cinque volte Pallone d’Oro alla Vecchia Signora (si è parlato del PSG, interessato anche a Messi).

CR7 sarebbe aperto alla possibilità di proseguire la sua avventura in bianconero ma a determinate condizioni. In primis, secondo Don Balon, vorrebbe un prolungamento di due stagioni, così da chiudere la sua carriera in bianconero a 39 anni.

Inoltre, Cristiano Ronaldo vorrebbe mantenere l’attuale ingaggio, pari a ben 30 milioni di euro a stagione. Questo sarebbe l’ostacolo principale per arrivare, in tempi rapidi, alla classica fumata bianca.

Molto dipenderà anche dal futuro di Paulo Dybala. Il rinnovo della Joya, alle prese con un momentaccio, è attualmente in stand-by. Le richieste economiche dell’argentino sono elevate. Non sarà facile trattenerli entrambi.

Insomma, la Juventus, nelle prossime settimane, sarà costretta a prendere una decisione non facile. La volontà del club è quella di sempre, ovvero trattenere i suoi migliori giocatori ma, in questo caso, potrebbe essere complicato.

