Mercato Juventus, le ultime sull'affare Suarez: sale la tensione

Luis Suarez e Barcellona sempre più ai ferri corti: i blaugrana vogliono liberarsi quanto prima dell’attaccante uruguaiano, ma alle loro condizioni. Secondo quanto riportano i media spagnoli e catalani il Barça vuole risolvere la situazione in tempi brevi per permettere al Pistolero di trasferirsi alla Juventus, ma non ha affatto intenzione di riconoscegli il pagamento dell’intero stipendio per l’ultimo anno di contratto, che invece il giocatore continua a richiedere con forza.

In attesa dell’esame di italiano per il passaporto comunitario della punta blaugrana, che si svolgerà il prossimo giovedì, proseguono frenetiche le trattative per cercare di trovare l’intesa, al momento ancora lontana.

Non c’è alcuna possibilità che il giocatore torni a vestire la maglia blaugrana: Suarez non rientra nei piani di Ronald Koeman, e se non accetterà di rescindere rinunciando all’ultimo anno di stipendio (sono 20 milioni di euro) potrebbe passare un anno da separato in casa, in tribuna. Suarez conclude così amaramente la sua avventura al Barcellona dopo 6 stagioni e 198 gol in 283 partite tra campionato e coppe, terzo goleador di tutti i tempi.

La Juventus attende fiduciosa, anche se segnali d’impazienza arrivano da parte di Andrea Pirlo, che chiede una punta “il prima possibile” che gli possa permettere di lavorare con l’attacco al completo: il campionato è ormai alle porte.

Dzeko, il piano B in caso non arrivasse Suarez, è invece caldamente sponsorizzato dall’ex Claudio Marchisio: “Leggo tanto di Suarez, ma ho visto l’ultima partita della Bosnia e anche Dzeko mi ha fatto una bella impressione: chiunque arrivi, sarà comunque un grande attaccante”.

Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 14-09-2020 17:00