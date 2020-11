Mercato Juventus, l'erede di Chiellini può arrivare dalla Spagna

Quello di ringiovanire il reparto difensivo era uno degli obiettivi che la dirigenza della Juventus si era posta da tempo. La celebre “BBC”, composta da Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini fa ormai parte della storia, con il primo avviato verso la carriera di allenatore e gli altri due ancora colonne della retroguardia, ma over 30.

La missione è stata compiuta grazie agli innesti di Matthijs De Ligt e di Merih Demiral, che sembrano destinati a comporre la coppia titolare del futuro, e che sono già ambiti da club europei di prima fascia.

Eppure durante la prossima sessione di mercato potrebbe essere necessario reperire un altro centrale di spessore, in vista del possibile addio al calcio dello stesso Chiellini.

Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’ la Juve avrebbe posato le proprie attenzioni su Diego Carlos, solido centrale del Siviglia.Non si tratta di un profilo giovane, bensì di un giocatore di esperienza, essendo un classe ’93.

Quello che ci vuole per dare completare il reparto alle spalle di De Ligt e Demiral, che in due totalizzano appena 43 anni. Ciò che stride però con il teorico ruolo di rincalzo che i bianconeri vorrebbero affidare a Diego Carlos è il prezzo del cartellino, visto che nel contratto del centrale brasiliano è presente una clausola rescissoria pari a ben 75 milioni di euro.

Pur forte fisicamente, abile nei calci piazzati come in marcatura, Diego Carlos non ha infatti alle spalle esperienze importanti nel grande calcio, dove è arrivato solo nel 2016 con il Nantes, per poi approdare al Siviglia dopo un triennio. La Juve spera insomma di impostare una trattativa al ribasso con gli andalusi rispetto al prezzo della clausola.

Senza dimenticare che in Spagna gioca anche un certo Sergio Ramos, il cui rinnovo con il Real Madrid sembra però vicino, ma che in ogni caso non verrebbe di sicuro a Torino per fare panchina…

OMNISPORT | 20-11-2020 17:13