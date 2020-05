Mercato Juventus, l'erede di Douglas Costa può arrivare dall'Italia

Per il calciomercato 2020 c’è ancora da aspettare, considerando che la finestra dovrebbe essere spostata a fine estate qualora la ripresa dei campionati occupasse i mesi più caldi, ma i nomi forti che le big si vogliono contendere sono già molti. Una parte di essi milita in tornei esteri, ma non mancano neppure le stelle della Serie A destinate a dare vita a vere e proprie aste.

Uno di essi sembra essere Jérémie Boga, sul quale si sono ormai concentrate le attenzioni di quasi tutte le grandi della Serie A. Dopo Napoli e Milan e dopo un sondaggio dell’Inter, l’ultima ad essersi fatta sotto con il Sassuolo è la Juventus.

Il francese naturalizzato ivoriano, classe ’97, ha disputato tre quarti di stagione da protagonista assoluto con i neroverdi, trovando quella continuità mai avuta nell’annata d’esordio in Italia. Prestazioni di livello e gol d’autore ne hanno fatto un oggetto del desiderio per tutti, ma non per il Chelsea, che ha deciso di far cadere l’opzione di riacquisto presente nel contratto di cessione al Sassuolo, avvenuta nell’estate 2018.

I Blues non hanno voluto spendere 13,5 milioni, mentre gli emiliani sembrano poterne incassare molti di più se davvero scatterà l’asta. Secondo quanto riporta ‘Tuttosport’, la Juventus pensa al talento di Boga in vista delle probabili partenze in attacco di Douglas Costa e Federico Bernardeschi. Il resto potrebbero farlo gli ottimi rapporti tra il club bianconero e il Sassuolo, che potrebbe pensare ad accettare le ipotesi di scambio che la Juventus è pronta a valutare.

Non sarà comunque facile strappare Boga al Sassuolo perché nella terza stagione dell’era De Zerbi i neroverdi puntano a tornare nei quartieri alti della classifica e la conferma dell’attaccante può essere il primo tassello.

In questo senso l’amministratore delegato Giovanni Carnevali è stato perentorio parlando alla ‘Domenica Sportiva’ dell’interessamento del Milan per il giocatore e commentando la rinuncia del Chelsea: “Boga è richiesto da varie società ma intendiamo trattenerlo, non vogliamo cederlo perché continueremo nel progetto che aveva in mente il dottor Squinzi. Credo che Boga vestirà la maglia del Sassuolo anche il prossimo anno, non abbiamo alcuna intenzione di privarcene”.

SPORTAL.IT | 28-05-2020 13:23