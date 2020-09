Mercato Juventus, Luis Suarez è in Italia. Le ultime

Luis Suarez è volato in Italia per sostenere a Perugia l’esame di italiano che gli consentirebbe di completare l’iter burocratico per ottenere il passaporto comunitario. L’attaccante del Barcellona, obiettivo dichiarato della Juventus, è partito dalla Catalogna poco dopo l’una con un volo privato, dopo aver sostenuto nella mattinata di giovedì un regolare allenamento con i compagni di squadra blaugrana.

La punta uruguaiana affronterà la prova di italiano B1 presso l’Università per Stranieri di Perugia, uno dei pochi enti riconosciuti. E nel capoluogo umbro sono già stati avvistate decine di tifosi bianconeri.

La strada che porta il Pistolero alla Juventus non è quindi ancora del tutto chiusa: in caso di superamento del test, per ottenere i documenti sarà però necessario aspettare ancora diversi giorni. Proprio a causa dei tempi stretti il club bianconero ha deciso di virare sul bomber della Roma Edin Dzeko, a sua volta bloccato dall’affare Milik-Roma che sembra finalmente in via di risoluzione.

Iter burocratico a parte, Suarez non ha ancora risolto la questione più spinosa, l’addio dal Barcellona. Il club lo ha invitato a cercarsi un’altra società, ma il giocatore pretende il pagamento dell’ultimo anno di stipendio, una somma di 15 milioni di euro che i catalani non hanno affatto intenzione di versare.

L’accordo quindi sembra ancora lontano, e le incognite sono troppe. Andrea Pirlo negli scorsi giorni ha chiesto una punta “il prima possibile”, e Dzeko sembra ora la soluzione ideale per evitare di prolungare troppo l’attesa.

Teoricamente Suarez potrebbe liberarsi dal Barcellona e firmare con la Juve anche dopo la fine della sessione di mercato del 6 ottobre, ma è più probabile che resterà un altro anno in Catalogna, prima di liberarsi a parametro zero la prossima estate: il passaporto comunitario agevolerebbe di molto il suo arrivo in un altro club europeo.

OMNISPORT | 17-09-2020 14:51