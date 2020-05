Mercato Juventus: Mbappé esalta CR7 e fa sognare i bianconeri

La Juventus si sta concentrando sulla possibile ripresa della stagione agonistica ma non perde di vista i suoi obiettivi di mercato per rinforzare la propria rosa. Nelle ultime ore ci sarebbe un nuovo target di valore mondiale.

In una lunga intervista al Daily Mirror, Kylian Mbappé ha sottolineato l'enorme stima nei confronti di Cristiano Ronaldo: "Ha trionfato ovunque e, nonostante tutto questo successo che ha avuto, continua ad essere un vincente. Ha lasciato il segno e anche io come lui voglio scrivere un capitolo nei libri di storia", le sue parole.

Dichiarazioni importanti che hanno esaltato il popolo bianconero che ora sogna, ad occhi aperti, che possa essere proprio il fuoriclasse francese, attualmente di proprietà del PSG, l'erede del cinque volte Pallone d'Oro CR7.

Kylian Mbappé non ha ancora deciso se rinnovare o meno il contratto che lo lega al PSG. Casualmente, l'accordo con il club francese scade proprio nel 2022, esattamente come il contratto che lega Cristiano Ronaldo alla Juventus.

Classe 1998, il giovane attaccante francese è considerato, già oggi, uno dei top player più forti al mondo. In 120 presenze con la casacca del PSG, ha segnato 90 gol ed è già una colonna portante della nazionale francese.

Ovviamente, il costo del cartellino sarebbe altissimo ma attenzione alla Juventus, capace di colpi clamorosi, come ha dimostrato l'arrivo a Torino di CR7. Molto dipenderà anche dalla concorrenza. In particolare, il Real Madrid lo starebbe seguendo da tempo.

Kylian Mbappé sarebbe un colpo fantastico per la Juventus e per l'intero calcio italiano. Inoltre, la Vecchia Signora ha la necessità di trovare l'erede giusto di CR7 per continuare a brillare e a lottare per vincere in Italia e in Europa.

SPORTAL.IT | 27-05-2020 08:24