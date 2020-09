Mercato Juventus: messaggio di Andrea Pirlo alla dirigenza

Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha parlato di mercato a margine dell’amichevole vinta per 5-0 contro il Novara. I bianconeri sono alla ricerca di un sostituto di Gonzalo Higuain: la trattativa con Luis Suarez sta andando per le lunghe, e anche l’opzione Dzeko sembra al momento bloccata. “L’attaccante mi serve il prima possibile. Però il mercato è lungo. Ci sarà tempo per poter lavorare fino al 4 ottobre”.

Cristiano Ronaldo ha segnato la prima rete della stagione: “Cristiano sta bene, l’ha dimostrato con il Portogallo e anche oggi. Si muove con disinvoltura ed è pronto per fare una grande stagione. Giocare con i tifosi domenica? La speranza c’è, speriamo per almeno una parte di stadio. Ne abbiamo bisogno noi, ma anche tutto il movimento calcistico italiano ed europeo”.

Sul test contro il Novara: “Era la prima partita, sono soddisfatto perché ci siamo ritrovati con tutti i giocatori a disposizione solo giovedì. Quindi in due giorni dovevamo preparare la sfida e le nostre idee di gioco. Stiamo provando diverse soluzioni tattiche: nel primo tempo abbiamo giocato con una difesa a 4 che in fase di impostazione diventava a 3, mentre nella ripresa siamo rimasti con 3 centrali fissi e 3 centrocampisti davanti. Cambiamo molto anche per vedere i giocatori che abbiamo a disposizione. Abbiamo ancora una settimana per preparare la partita contro la Samp”.

Pirlo spera di aver riportato l’entusiasmo: “Ma l’entusiasmo non deve essere attorno alla squadra: è la squadra che deve avere entusiasmo. I ragazzi si stanno abituando al nuovo tipo di lavoro, si divertono e questa è la cosa più importante per poter ricominciare. Abbiamo davanti una lunga stagione. Avremo modo e tempo per poter lavorare tutti insieme”.

Elkann vuole il decimo scudetto: “Sono l’allenatore della Juventus. E’ normale dover vincere. Ringrazio John per gli attestati di stima e so bene cosa ci si aspetta da me. Ero chiamato a vincere da giocatore, lo sarò anche da allenatore”.

OMNISPORT | 13-09-2020 21:15