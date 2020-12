Mercato Juventus: messaggio di Andrea Pirlo sul futuro di Dybala

E’ uno dei casi più scottanti della Serie A: la situazione di Paulo Dybala alla Juventus resta delicata per le difficoltà nella trattativa per il rinnovo del contratto, e per le attuali condizioni fisiche del giocatore, che dopo un avvio complicato si è nuovamente fermato e non è stato convocato per la partita contro il Parma, stravinta dai bianconeri.

Il rischio che la Joya si ritrovi sempre più ai margini della rosa bianconera è forte, e si intensificano le voci di un addio a gennaio (le ultime indiscrezioni parlano di un possibile scambio con Ansu Fati del Barcellona).

Da Andrea Pirlo è arrivato però un significativo altolà ad ogni ipotesi di cessione dell’argentino, almeno nella prossima sessione di mercato: “Come ho detto l’altro giorno, sono l’allenatore, penso ad allenare tutti i giocatori, Dybala è uno di questi, si sta comportando benissimo, peccato che ha avuto un problemino l’altro giorno in allenamento, ieri ha provato, ma ha avuto paura di farsi male, quindi speriamo di recuperarlo per martedì sera”.

“Se lo vedo centrale nel mio gioco? Sì, sì, i campioni fanno sempre parte delle squadre forti”.

Parole chiare e un messaggio anche alla società sul futuro del giocatore. Il ds Fabio Paratici si è invece così espresso: “Dybala ha avuto un affaticamento che non gli ha permesso di venire. Ha dovuto recuperare dall’infortunio occorsogli con il Lione, poi durante la pausa delle nazionali ha avuto un problema. Ora ce lo inizieremo a godere. Il suo futuro? Il presidente è stato chiarissimo. Lui pedina di scambio per il mercato? Ogni giorno si parla di mercato, siamo abituati alle speculazioni”.

OMNISPORT | 20-12-2020 14:31