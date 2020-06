Mercato Juventus, mossa a sorpresa per arrivare a Jorginho

La Juventus vuole regalare Jorginho a Maurizio Sarri. L'ex centrocampista del Napoli, ora al Chelsea, è in cima alla lista dei desideri dell'allenatore toscano, che lo vuole nella cabina di regia della prossima stagione bianconera, soprattutto in vista dell'addio di Miralem Pjanic. La Juventus, a tal proposito, si sta già muovendo e per convincere i Blues ha pronta una mossa a sorpresa: uno scambio con Douglas Costa.

A riportare la novità nella trattativa per l'italo-brasiliano è 'Sport Mediaset', secondo cui i bianconeri sono restii a un investimento di 50 milioni ma vorrebbero al contempo accontentare Sarri, che ritroverebbe così un calciatore già allenato proprio a Londra e prima ancora a Napoli.

Douglas Costa ha una valutazione non troppo lontana dalla cifra che il Chelsea chiede per Jorginho, circa 45 milioni di euro: per questo motivo la dirigenza della Juventus si aspetta di poter ricevere una risposta positiva alla richiesta di uno scambio alla pari con i londinesi.

Una risposta comunque non scontata: i Blues, terminato il blocco al mercato in entrata, sono pronti a fare il botto nella prossima sessione, con gli arrivi preventivati di Hakim Ziyech dall'Ajax e Timo Werner dal Lipsia, cui si potrebbe aggiungere Kai Havertz dal Bayer Leverkusen.

L'arrivo di Douglas Costa, però, potrebbe permettere agli inglesi di supplire a due partenze per scadenza di contratto alla fine di questa stagione, quelle dello spagnolo Pedro e del brasiliano Willian. La Juventus punta proprio su questo aspetto per realizzare un colpo di mercato importante e rendere la squadra sempre più a immagine e somiglianza di Maurizio Sarri.

La trattativa, in ogni caso, è appena all'inizio: non si escludono ulteriori mosse a sorpresa da parte della Juventus per convincere il Chelsea a cedere Jorginho.

SPORTAL.IT | 09-06-2020 19:30