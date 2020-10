Mercato Juventus: nel mirino un grande campione del Real

Arrivano nuove indiscrezioni sull’interesse della Juventus per il capitano del Real Madrid Sergio Ramos. Il centrale spagnolo, colonna dei blancos, non ha trovato l’accordo con il club spagnolo per il rinnovo del contratto, in scadenza il 30 giugno 2021.

La trattativa è andata in stallo, il Real Madrid non ha rilanciato e tra le due parti sarebbe calato il gelo: secondo la trasmissione spagnola “El Chiringuito Tv”, sul giocatore ci sarebbe il forte corteggiamento di Juventus e Paris Saint Germain, che da tempo avrebbero contattato il suo entourage per trovare una soluzione.

La Juventus avrebbe già presentato un’offerta al nazionale iberico, che al Real ha uno stipendio maxi da 12 milioni di euro l’anno, troppi per il club blanco che ne vuole abbassare il compenso vista anche l’età del giocatore, che il prossimo marzo compirà 35 anni.

A Torino Ramos ritroverebbe l’amico e collega Cristiano Ronaldo, con cui ha vinto la bellezza di quattro Champions League.

Giorgio Chiellini nella sua autobiografia aveva espresso tutto il suo rispetto per Ramos, che in carriera ha vinto praticamente tutto: “È il miglior difensore al mondo. Ha due caratteristiche che nessun altro ha come lui. La prima è sapersi esaltare nelle partite importanti ed essere sempre decisivo anche negli interventi fuori da ogni logica, (…). La seconda è la forza che trasmette solo con la sua presenza. Senza Ramos, fuoriclasse come Varane, Carvajal o Marcelo sembrano ragazzini della Primavera, regrediscono di colpo e il Real Madrid diventa una squadra indifesa”.

OMNISPORT | 13-10-2020 14:36