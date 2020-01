Mercato Juventus, nome a sorpresa per la porta

Il grave infortunio subito contro la Roma da Merih Demiral non sembra poter essere il preludio ad un ritorno sul mercato della Juventus durante la sessione di gennaio per rimpolpare il reparto difensivo, che dal mese di febbraio vedrà il ritorno in gruppo di Giorgio Chiellini dopo la rottura del crociato subita alla fine dello scorso agosto. Le attenzioni dei dirigenti bianconeri sono quindi già spostate sul mercato estivo, quando potrebbe concretizzarsi un acquisto a sorpresa.

Secondo quanto riportato da ‘France Football’, infatti, la Juventus sta seguendo l’evoluzione del rapporto tra Manuel Neuer e il Bayern Monaco. Il portiere campione del mondo 2014 sembra vivere una parabola discendente da un paio di stagioni, complice anche il grave infortunio e un rendimento in flessione, al punto da subire in Nazionale la concorrenza del numero uno del Barcellona Marc-André Ter Stegen.

Il resto lo ha fatto l’acquisto da parte del Bayern del promettente Alexander Nübel, che arriverà a parametro zero la prossima estate, così ecco che il divorzio tra i bavaresi e Neuer potrebbe concretizzarsi tra pochi mesi dopo otto stagioni di successi.

Neuer non accetterebbe certo di fare da secondo così è spuntata l’ipotesi di un clamoroso trasferimento alla Juventus qualora i bianconeri decidessero di cedere Wojciech Szczesny, al quale potrebbe non bastare l’ottimo rendimento nella prima parte della stagione. Neuer formerebbe quindi con Gigi Buffon, qualora la bandiera bianconera rinnovasse, una delle coppie più “anziane” d’Europa, ma anche la più forte e blasonata.

Per quanto riguarda il mercato in entrata, alla vigilia della partita di Coppa Italia contro l’Udinese Maurizio Sarri ha spento le voci su un possibile nuovo arrivo in difesa, ufficializzando la permanenza di Daniele Rugani: “De Ligt è apparso in grandissima ripresa e la partita di Roma lo ha dimostrato. Rugani è tenuto da noi in grandissima considerazione, anche per la partita di domani in Coppa Italia”.

SPORTAL.IT | 14-01-2020 19:36