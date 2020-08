Mercato Juventus: nome nuovo per l'attacco di Pirlo

La Juventus è molto attiva sul mercato. L’obiettivo della società bianconera è consegnare al neo allenatore Andrea Pirlo la rosa migliore per affrontare la prossima, impegnativa, stagione agonistica. Riflettori puntati sull’attacco.

Dopo le parole dello stesso Andrea Pirlo sull’addio certo di Gonzalo Higuain, Fabio Paratici si è messo al lavoro per individuare il profilo ideale per sostituire il bomber argentino. Tanti i nomi in gioco, tutti di qualità.

Edin Dzeko sembrava in pole position ma, secondo Sky Sport, ci sarebbe una nuova pista, decisamente suggestiva. La Juventus avrebbe, infatti, chiesto informazioni al Barcellona circa il cartellino di Luis Suarez.

L’attaccante uruguaiano ha un contratto garantito con i blaugrana sino al termine della prossima stagione ma starebbe pensando di fare le valigie, magari dopo aver percepito una buonauscita importante (pari a 25 milioni di euro).

Il bomber uruguaiano, classe 1987 (stessa età di Gonzalo Higuain), vorrebbe continuare a giocare ad alti livelli. Alla Juventus troverebbe tanti campioni e un Cristiano Ronaldo motivatissimo a portare i bianconeri al vertice del mondo.

Un ostacolo potrebbe essere lo stipendio che percepisce attualmente Luis Suarez al Barcellona, ovvero ben 15 milioni di euro netti a stagione. L’idea potrebbe essere quella di spalmare l’ingaggio su più annate.

Nei prossimi giorni attenzione alle novità legate al nome di Luis Suarez. L’uruguaiano ha le carte in regola per prendere il posto di Gonzalo Higuain e formare, con CR7 e Dybala, un tridente davvero da applausi.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 28-08-2020 07:52