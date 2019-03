Mercato Juventus: novità importanti per Paul Pogba

Paul Pogba resta uno degli obiettivi della Juventus nel mercato estivo, nonostante giorno dopo giorno la strada per il ritorno del centrocampista francese a Torino si faccia sempre più complicata. Secondo quanto riportano i media spagnoli, il campione del Manchester Unitedsarebbe stato contattato direttamente daZinedine Zidane, tornato nelle scorse settimane alla guida del Real Madrid: Pogba avrebbe dato un primo "sì" a Zizou in vista di un accordo tra le due società.

La trattativa non si preannuncia semplice, ma Florentino Perez vuole rivoluzionare la rosa dei blancos in estate e non baderà a spese: secondo il The Sun starebbe preparando un'offerta da 145 milioni di euro per convincere il Manchester United a cedere il campione del mondo.

La conferma in panchina di Ole Gunnar Solskjaer allo United aveva riavvicinato Pogba alla società inglese: il francese dopo il grigiore dell'era Mourinho si era rilanciato con il tecnico norvegese. Ma l'offerta di Zidane e del Real è troppo ghiotta da rifiutate e Pogba sta ora spingendo per la cessione. La Juventus per ora resta alla finesta, in attesa di sviluppi.

In una intervista recente Pogba ha mandato un messaggio al Real: "È un sogno per tutti i bambini, per tutti i giocatori di calcio, in particolare con Zidane, ma io sono felice qui a Manchester, con un nuovo allenatore. In questo momento, sono felice dove sono. Non so cosa accadrà in futuro"

Ma il sogno di rivederlo alla Juventus non è mai tramontato: i bianconeri a differenza di Florentino Perez, vantano ottimi rapporti con Mino Raiola e il giocatore non ha fatto segreto che lo intrigherebbe un ritorno in Italia.

SPORTAL.IT | 29-03-2019 23:10