Mercato Juventus: novità sul futuro di Paulo Dybala

Paulo Dybala di nuovo corteggiato dal Paris Saint Germain. Negli scorsi giorni il club francese, che ha appena riscattato Mauro Icardi dall'Inter per 50 milioni di euro più bonus, avrebbe rimesso gli occhi sull'attaccante della Juventus, già cercato la scorsa estate, con l'obiettivo di formare un trio stellare in attacco insieme a Icardi e Mbappé (Neymar è in partenza da Parigi).

Questa volta il Psg si sarebbe spinto addirittura oltre, effettuando un sondaggio direttamente presso l'entourage del giocatore argentino, che ancora deve trovare l'intesa per il rinnovo del contratto.

Ma il blitz di Leonardo non sarebbe andato a buon fine: la Joya ha rifiutato il trasferimento a Parigi perché vuole restare più tempo possibile alla Juventus e punta al prolungamento del contratto. La Juventus stessa, che solo la scorsa estate era stata a un passo dal cederlo, vuole tenerlo per trasformarlo nell'uomo immagine bianconero, considerato il grande successo che riscuote presso le nuove generazioni. Lo riporta Tuttosport.

Le trattative per il rinnovo si erano arenate anche a causa dell'emergenza Coronavirus e della positività del giocatore, ma le due parti sono ora pronte a trovare un accordo. Difficile che il club bianconero conceda i 10 milioni di euro a stagione chiesti dal giocatore ad inizio anno, causa crisi post pandemia, ma la volontà di entrambe le parti è di raggiungere al più presto un'intesa per scacciare definitivamente le pretendenti.

In questa stagione Dybala ha segnato 13 gol e realizzato 12 assist in 34 partite tra campionato e coppe giocate con la maglia bianconera.

SPORTAL.IT | 02-06-2020 08:12