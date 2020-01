Mercato Juventus: novità sullo scambio di stelle con il Barcellona

Juventus e Barcellona stanno ragionando sul possibile scambio Ivan Rakitic-Federico Bernardeschi, ma con il passare delle ore la trattativa è arrivata a una fase di stallo. Il club blaugrana non ha intenzione di offrire più di 10 milioni di euro di conguaglio al club torinese, che invece chiede uno sforzo maggiore considerati i sei anni di differenza tra i due giocatori.

I rapporti tra le due società restano molto buoni, come testimonia la fumata bianca nell'operazione di scambio dei giovani Marques-Pereira, ma l'operazione stellare rischia invece di non andare in porto, anche a causa dello stipendio pesante del centrocampista croato. L'affare potrebbe essere rimandato alla prossima estate.

Sempre per il centrocampo la Juventus sta valutando come agire per un altro obiettivo di primissimo piano, Sandro Tonali. Il giocatore del Brescia è monitorato da tante big, in Italia ci sono anche Inter e Napoli, all'estero il Paris Saint Germain è davanti a tutti.

Secondo Sportmediaset, Paratici potrebbe decidere di anticipare il colpo assicurandosi una sorta di "prelazione" con il patron delle Rondinelle Massimo Cellino per l'acquisto del giocatore il prossimo giugno.

La mossa potrebbe spiazzare le altre pretendenti ed evitare l'asta che già si sta delineando all'orizzonte.

