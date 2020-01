Mercato Juventus, nuova beffa all'Inter per un giovane talento

Il grave infortunio subito da Merih Demiral non cambierà le strategie della Juventus, decisa a non aggiungere giocatori alla propria rosa durante il mercato di gennaio. Semmai le mosse della società bianconera sono rivolte al futuro, se è vero che dopo aver battuto la concorrenza dell’Inter per il talento dell’Atalanta Dejan Kulusevski è pronta a concedere il bis ancora ai danni dei nerazzurri, che stanno per essere bruciati nella corsa a Sandro Tonali.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, il ds della Juventus Fabio Paratici sta per far capitolare il presidente delle Rondinelle Massimo Cellino per quanto riguarda il futuro del talento classe 2000, già messosi in luce nello scorso campionato di Serie B, ma capace quest’anno di superare in scioltezza l’approccio con la massima serie, al punto da meritarsi l’esordio in Nazionale.

La Juve è pronta a mettere sul piatto 50 milioni di euro, cifra record o quasi per un classe 2000 e che potrebbe essere leggermente abbassata grazie all’inserimento di alcune contropartite tecniche. Il giocatore resterebbe ovviamente a Brescia fino alla fine della stagione.

Superata quindi la concorrenza dell’Inter che, come accaduto proprio con Kulusevski, rischia di pagare il fatto di non potersi spingere su cifre così elevate, ma prima di esultare la Juventus dovrà aspettare che dai club esteri non arrivino offerte migliori.

Sulle tracce di Tonali ci sono infatti anche Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Paris Saint-Germain, tutte società in grado di migliorare la proposta con cui i campioni d’Italia hanno convinto Cellino a cedere il proprio gioiello. Con Tonali e Kulusevski la Juventus darebbe forma a un reparto di centrocampo giovanissimo e qualitativo in vista della prossima stagione.

Qualora si scatenasse un’asta i club stranieri sarebbero avvantaggiati, ma a fare la differenza potrebbe essere la volontà del giocatore, che nella seconda parte di campionato punterà a convincere il ct della Nazionale Roberto Mancini a inserirlo tra i 23 convocati per Euro 2020.

SPORTAL.IT | 16-01-2020 12:11