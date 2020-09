Mercato Juventus: nuova grana nella corsa a Suarez

I giorni trascorrono inesorabili. Ad oggi, il tecnico Andrea Pirlo non ha ancora a disposizione il suo nuovo attaccante. La pista che porta a Luis Suarez, obiettivo numero uno della Juventus, è calda ma piena di ostacoli.

Oltre alla questione legata alla risoluzione del contratto con il Barça, ci sarebbe una nuova grana: Diego Pablo Simeone. Secondo diversi media spagnoli, l’Atletico Madrid si sarebbe deciso a fare sul serio per il Pistolero.

La Juventus è pronta ad un sacrificio importante per arrivare alla classica fumata bianca con Luis Suarez ma la trattativa appare tutt’altro che in discesa. L’uruguaiano potrebbe essere tentato all’idea di restare nella Liga e sfidare il Barcellona del suo ex compagno Leo Messi per il titolo.

Dovesse saltare la possibilità di mettere sotto contratto Luis Suarez, la Juventus riprenderebbe in considerazione tutte le altre alternative ancora in gioco, in particolare Edin Dzeko, attaccante in forza alla Roma che piacerebbe molto ad Andrea Pirlo.

Nel frattempo, la Vecchia Signora sta aspettando novità sul fronte Gonzalo Higuain. L’Inter Miami, squadra MLS, sarebbe pronta ad abbracciare il Pipita ma, anche in questo caso, l’addio dell’argentino non è stato ancora ufficializzato.

Insomma, in casa Juventus si sta vivendo una situazione di totale “stand by”. L’inizio della stagione agonistica è alle porte. I bianconeri hanno fretta di completare la propria rosa ma la situazione non è così fluida.

Fabio Paratici è alle prese con un momento delicato. Oltre a trovare il modo di prendere Luis Suarez, ha necessità di salutare più esuberi possibili, a partire da Gonzalo Higuain. Si attendono novità nei prossimi giorni.

OMNISPORT | 09-09-2020 08:09