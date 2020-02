Mercato Juventus: nuova occasione dalla Premier League

La finestra invernale si è appena conclusa, eppure si continua a parlare di mercato. Tanti i club che sarebbero al lavoro per imbastire grandi colpi per l’estate. Attenzione, in particolare, alla Juventus che potrebbe mettere a segno un acquisto top.

Nelle ultime ore, dall’Inghilterra, è rimbalzata un’indiscrezione secondo la quale i bianconeri avrebbero fatto una proposta monster al Liverpool per il difensore Virgil van Dijk. Indiscrezione che non ha trovato riscontri nell’ambiente Juventus.

In realtà, Fabio Paratici starebbe pensando ad un altro profilo. Il nome giusto sarebbe quello di Leroy Sanè, attaccante in forza al Manchester City, attualmente ai box per un infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Classe 1996, l’ex Schalke 04 indossa la casacca del Manchester City dal 2016. Il suo contratto con i Citizens scadrà nel giugno del 2021. La Juventus starebbe provando a capire se ci sia o meno la possibilità di strapparlo a Pep Guardiola.

Il piano sarebbe chiaro: se Douglas Costa, la prossima estate, dovesse fare le valigie (tantissimi i club sulle sue tracce), la Juventus proverebbe a sostituirlo con Leroy Sanè, giocatore da 39 gol in 134 partite con la casacca del City.

Buona parte del pubblico bianconero stravede per Douglas Costa. Il brasiliano, quando sta bene fisicamente, è in grado di fare la differenza a qualsiasi livello. Il dubbio riguarda la sua tenuta fisica. Tantissimi gli infortuni che l’hanno limitato dal suo arrivo a Torino.

L’opzione Leroy Sanè è decisamente interessante. L’attaccante tedesco è ancora giovane e ha ampi margini di miglioramento. La Juventus, pronta a tutto per restare al top, punterebbe ad investire massimo 50 milioni di euro. Da capire le intenzioni anche del Manchester City.

SPORTAL.IT | 04-02-2020 08:26