Mercato Juventus: nuova strategia per arrivare a Icardi

C’è aria di cambiamento in casa Juventus. In attesa di capire se si tornerà a giocare o meno, il mercato continua a tenere banco a tutti i livelli. La Vecchia Signora, nello specifico, starebbe riflettendo sul proprio pacchetto offensivo.

Da diverso tempo si parla di una possibile cessione di Gonzalo Higuain. Il Pipita andrà in scadenza di contratto al termine della prossima stagione e la sua volontà pare chiara: restare in bianconero sino al termine dell’accordo in essere.

Eppure, la Juventus non sembra voler mollare Mauro Icardi. Il PSG vorrebbe riscattarlo. L’entourage dell’ex capitano nerazzurro, tuttavia, starebbe aspettando altre proposte, in particolare quella della Juventus, destinazione gradita all’attaccante di proprietà dell’Inter.

La volontà di Mauro Icardi potrebbe fare la differenza, soprattutto se il PSG verrà accontentato con altri profili. Il club parigino avrebbe un debole per Miralem Pjanic, centrocampista che fa gola anche ad altri club. La Juventus potrebbe “favorire” il PSG.

Miralem Pjanic diventerebbe fondamentale se il PSG dovesse perdere Marco Verratti. Il centrocampista italiano, classe 1992, potrebbe lasciare Parigi al termine della stagione in corso. Il Real Madrid, altro club pronto ad una rivoluzione, starebbe pensando all’ex Pescara.

Attenzione anche al nome di Douglas Costa. Il brasiliano si sente bianconero al 100% eppure, anche in questo caso, il PSG sarebbe ben contento di averlo in rosa. Un altro “favore” che potrebbe aiutare nella trattativa per Icardi.

Juventus che potrebbe anche mettere sul mercato altri giocatori come Mattia De Sciglio e Alex Sandro, profili seguiti da tanti club esteri e non solo. Insomma, cessioni eccellenti per avere soldi e poteri necessari per arrivare a Mauro Icardi.

SPORTAL.IT | 14-04-2020 09:55