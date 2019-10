Mercato Juventus, nuova svolta sul futuro di Pogba

Paul Pogba lascerà il Manchester United, a gennaio o a giugno. Secondo indiscrezioni in arrivo dall'Inghilterra l'avventura del centrocampista francese in Premier League sta per arrivare alla fine. Il Sunday Mirror riporta che i Red Devils hanno rifiutato le richieste dell'ex stella della Juventus, che per rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2021 avrebbe chiesto un ingaggio da 30 milioni di euro a stagione. Secco il no dei Red Devils all'agente Mino Raiola, ma si continua a trattare: il giocatore se ne potrebbe andare a prezzo scontato la prossima estate per non perderlo a parametro zero l'anno successivo.

Alla finestra ci sono sempre la Juventus, che sogna il suo ritorno a Torino, e il Real Madrid.

Intanto gli ex campioni del Manchester United continuano a bacchettare Pogba. Dopo Scholes, è arrivata la stoccata del leggendario ex portiere dei Red Devils Peter Schmeichel: "Sta giocando molto, molto in profondità e non capisco quale sia il suo ruolo in questa squadra. Sono d’accordo che ci sono stati due passaggi molto positivi fatti da lui in questa gara ma sono due, non 15".

"Vedo che Pogba è un problema per il Manchester United perché prende così tanta attenzione come se fosse il bambino problematico all’interno della squadra. Quando hai qualcuno che attira così tanta attenzione dai giornali occorre capire quale sia il suo ruolo e che cosa farà per questa squadra. Al momento, io sono un po’ confuso e non lo capisco".

"Spesso non cerca la palla e si nasconde. Come ha fatto nel primo tempo contro l’Arsenal. Sicuramente non sta giocando nello stesso modo della scorsa stagione. I tifosi non sono davvero troppo felici con Pogba ad essere onesti. Alla gente non piace molto perché non fa molto per la squadra".

SPORTAL.IT | 06-10-2019 13:11