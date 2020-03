Mercato Juventus: nuove conferme sul ritorno di Paul Pogba

La Juventus è pronta a investire una somma ingente per riportare Paul Pogba a Torino. Secondo indiscrezioni il centrocampista francese, in uscita dal Manchester United, è l'obiettivo numero uno dei bianconeri che sarebbero pronti a investire 100 milioni di euro per il cartellino, più altri 30 milioni di euro lordi a stagione per l'ingaggio.

Questo il grande sforzo che sta pianificando il club bianconero, che potrebbe trovare sponde importanti dall'agente Mino Raiola ma soprattutto dallo steso giocatore, determinato a lasciare l'Inghilterra nonostante gli ultimi segnali di distensione verso i Red Devils. Secondo quanto riporta Tuttosport, gli inglesi in estate puntano il promettente attaccante del Borussia Dortmund Jadon Sancho, che sperano di finanziare con i soldi della cessione del campione del mondo.

Sul futuro di Pogba ha parlato anche un ex bianconero, Momo Sissoko, che al Daily Mail si è detto certo: "Penso proprio che tornerà alla Juve, vista la situazione. Tutto fa pensare che lascerà lo United e l'Inghilterra e la Juve è un club che lui conosce, dove è amato e rispettato incondizionatamente".

"Juve favorita per la Champions League? Klopp ha detto la verità: non è un solo periodo a definire la forza di una squadra. La Juve ha giocatori unici. Penso che la finale migliore sia Liverpool-Juventus. Due club unici per mentalità, forza dei giocatori e storia calcistica. Sono stato abbastanza fortunato da giocare in entrambe le squadre. Hanno attacchi atomici, il Liverpool è più giovane e la Juve ha più esperienza. Parliamo di livelli altissimi".

