Mercato Juventus: nuovo affondo per il terzino, arriva il sì

La Juventus è pronta a rilanciare a gennaio per un vecchio obiettivo di mercato, Emerson Palmieri. La scorsa sessione non ha colmato una delle lacune della squadra bianconera, la fascia sinistra: oltre ad Alex Sandro, al momento infortunato, c’è il solo Frabotta, con Bernardeschi e Cuadrado spesso adattati per risolvere l’emergenza.

Un problema da appianare al più presto con l’ingaggio dell’italobrasiliano, ormai totalmente fuori dai progetti del tecnico del Chelsea Frank Lampard: l’Azzurro non è mai stato convocato in sette giornate di Premier League, ed è stato schierato solo nelle coppe per un totale di poco più di 120 minuti, troppo poco per un giocatore che vuole conquistare un posto ad Euro 2021.

Secondo le indiscrezioni in arrivo dai tabloid inglesi, Marina Granovskaia, braccio destro del patron Roman Abramovich, avrebbe dato l’ok per la partenza dell’esterno già a gennaio. Sulle sue tracce è pronta ad avventarsi la Juventus, che avrebbe già incassato il sì degli agenti del giocatore.

La Vecchia Signora preferirebbe però un prestito con opzione di riscatto, riporta calciomercato.com. L’alternativa sarebbe uno scambio con Bernardeschi o un altro futuro esubero della rosa bianconera. Su Palmieri c’era anche l’Inter, che resta interessata anche se ora non lo giudica più una priorità.

“Il ritorno in Italia è possibile, non posso dire nulla ora”, ha detto in una recente intervista il suo agente Fernando Garcia.

OMNISPORT | 03-11-2020 14:12