Mercato Juventus: nuovo candidato per il dopo Higuain

La Juventus sta vagliando una serie di nomi per la sostituzione di Gonzalo Higuain, dato in partenza da Torino al termine della stagione. Oltre alle soluzioni Icardi e Milik, le più gettonate in questi giorni, è spuntato nelle ultime ore un nuovo candidato al ruolo di "numero 9" nell'attacco della Vecchia Signora: Duvan Zapata.

La punta colombiana dell'Atalanta è in lizza con i due nomi sopracitati, e, rispetto a Icardi e Milik, costerebbe molto meno: secondo Sportmediaset la Dea potrebbe accontentarsi di 35-40 milioni di euro.

Zapata a Bergamo è esploso definitivamente, andando a segno 12 volte in questa stagione, ma negli ultimi mesi è stato vittima di diversi infortuni che ne hanno minato continuità e rendimento.

Più defilati i nomi di Harry Kane e di Erling Haaland, che al momento restano solo suggestioni.

In una recente intervista Zapata si era augurato di restare a lungo alla Dea: "Quello che sto vivendo da quando sono arrivato all'Atalanta è speciale. Spero di poter restare qui ancora per molto tempo, non ho mai avuto un periodo così in carriera". Sono 40 le sue reti totali in 68 gare ufficiali con la maglia nerazzurra.

SPORTAL.IT | 28-04-2020 14:49