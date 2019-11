Mercato Juventus: nuovo contatto per Pogba, tifosi scatenati

Il ritorno di Paul Pogba alla Juventus resta uno dei sogni più grandi della tifoseria della Vecchia Signora. Il centrocampista del Manchester United, attualmente infortunato, ha il contratto in scadenza nel 2021 e non ha alcuna intenzione di rinnovare con i Red Devils, che se non arriveranno novità saranno costretti a cederlo nelle prossime due sessioni di mercato per non lasciarlo partire a parametro zero tra due anni.

Sul giocatore c’è anche il Real Madrid ma la Juventus è in netto vantaggio: oltre al rapporto privilegiato con l’agente Mino Raiola ci sono i tanti contatti che la stella transalpina ha di continuo con alcuni giocatori bianconeri. L’ultimo nella serata di domenica, quando, al termine di una partita di beneficenza svolta negli Stati Uniti, il centrocampista della Francia campione del mondo si è fatto immortalare insieme all’esterno juventino Juan Cuadrado.

La foto è finita immediatamente su Instagram. “Che bello vederti di nuovo, panita (compagno) mio!”, l’affettuoso messaggio del colombiano che ha scatenato centinaia di messaggi da parte dei tifosi che rivogliono Paul a Torino.

Il valore del cartellino resta di 120 milioni di euro ma la Juve è pronta a limare il prezzo con contropartite e bonus, e facendo leva sulla volontà del giocatore. A breve è in programma un nuovo contatto tra il Manchester United e la Juventus per parlare di Mario Mandzukic, che a gennaio potrebbe trasferirsi nei Red Devils, e Paratici potrebbe anche fare un primo accenno riguardante il futuro di Pogba.

Tra le contropartite possibili figurano Emre Can, Rugani e Matuidi: ma il nome nuovo potrebbe essere quello di Demiral, anche lui retrocesso nelle gerarchie di Maurizio Sarri e possibile partente.

Il vero scoglio è la questione ingaggio: al momento Pogba guadagna circa 12 milioni euro a stagione, ed è pronto a chiederne 15 per un ritorno nella società torinese.

