Mercato Juventus: nuovo scambio con il Barcellona

La Juventus non si ferma. Nuovo possibile acquisto in casa bianconera. Questa volta, si tratterebbe di uno scambio. Dall’altra parte della scrivania, ancora il Barcellona per un nuovo affare in stile Pjanic-Arthur.

Dopo aver messo sotto contratto Alvaro Morata, la Juventus starebbe valutando, secondo il Tuttosport, una nuova operazione di mercato con il Barcellona. In gioco Douglas Costa e Ousmane Dembelé, entrambi alla ricerca di un pronto riscatto.

Il brasiliano è reduce da una stagione di alti e bassi, con tanti, troppi infortuni. Seguito anche da altri club (il Manchester United l’ha corteggiato a lungo), viene valutato dalla Vecchia Signora non meno di 30 milioni di euro.

Non dovessero arrivare proposte concrete nei prossimi giorni, la Juventus potrebbe anche provare a trovare un accordo last minute con il Barcellona per uno scambio alla pari: Douglas Costa raggiungerebbe Miralem Pjanic mentre Ousmane Dembelé sbarcherebbe a Torino.

Classe 1997, l’attaccante francese è reduce da una stagione negativa al Barça. Tra infortuni e problemi personali, il giovane bomber ha giocato solo nove gare nel corso dell’annata 2019/20 ed è sul mercato da diverso tempo.

L’idea della società bianconera sarebbe quella di provare a rilanciarlo. Il potenziale di Ousmane Dembelé è notevole, tanto che i blaugrana, nel 2017, hanno investito ben 105 milioni di euro per strapparlo al Borussia Dortmund.

Con Andrea Pirlo a “guidarlo”, potrebbe tornare ad essere quel grande attaccante apprezzato in Bundesliga. Anche per Douglas Costa, un eventuale sbarco al Barcellona, potrebbe aiutarlo a ritrovarsi, soprattutto a livello fisico.

OMNISPORT | 24-09-2020 09:48