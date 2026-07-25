Juve, David e Nico Gonzalez mettono nei guai Carnevali e Spalletti: il canadese e l’argentino si impuntano

Tra mercato e rientri, l’ex Lille e l’ex Fiorentina complicano i piani di Carnevali e Spalletti

Risolto il nodo Loïc Openda, la Juve deve fare i conti con i mal di pancia di Jonathan David e Nico Gonzalez. Le situazioni del canadese e dell’argentino, reduci dal mondiale, sono però diametralmente opposte: uno vuole restare, l’altro non vuole vedere la Continassa nemmeno in foto. Nel mezzo, ovviamente, Giovanni Carnevali e Luciano Spalletti, chiamati ancora una volta risolvere due nodi a dir poco intricati.

David e la voglia di conquistare Spalletti

Partiamo dal canadese, che dopo una stagione con pochissimi alti e molti bassi vorrebbe provare a giocarsi le proprie carte in bianconero. D’altronde, nella testa di David c’è la volontà di replicare quando fatto in Francia, con l’esplosione avvenuta solo dopo un primo anno in affanno. Una volontà già comunicata alla dirigenza della Vecchia Signora. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, che spiega come Jonathan resti però nella lista dei partenti.

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I piani della Juve per l’ex Lille

Un addio, fosse anche in prestito, complicato dai 6 milioni di euro più bonus di contratto per le prossime quattro stagioni. Carnevali e Spalletti però sono con i pensieri già al post David, con i nomi di Pellegrino, Zirkzee, gli stessi Kolo Muani e Vlahovic e l’ultima suggestione Lukaku, preferiti al canadese. Intanto, Jonathan è atteso a Torino martedì prossimo, il 28 luglio, e tra infortuni e mercato, sarà con molta probabilità l’unico attaccante a disposizione del mister di Certaldo in questa prima fase di preparazione.

Nico Gonzalez spinge per l’addio

Passando a Nico, titolare nella finale mondiale persa dall’Albiceleste contro la Spagna che non smette di far discutere, Spalletti sarebbe ben lieto di averlo a disposizione. Una volontà che non incontra però quella dell’ex Fiorentina, che dopo il prestito all’Atletico Madrid sarebbe fortemente intenzionato, prosegue la Rosea, a non rimettere più pede alla Continassa. Anche in questo caso, la dirigenza bianconera è stata informata e si cerca una soluzione. Tradotto? una cifra vincina a 25-30 milioni di euro. Che siano i Colchoneros o un altro club, la sensazione è che per Nico faccia poca differenza. La cosa certa è che la voglia di tornare a Torino è praticamente pari a zero.