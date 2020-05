Mercato Juventus: Paratici annuncia sorprese in estate

Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici annuncia sorprese in estate per quanto riguarda la sessione di calciomercato. La possibile ripresa del campionato a giugno e la pandemia di Coronavirus hanno cambiato tutte le carte in tavola, e ora può succedere di tutto.

“Due aggettivi per il calciomercato? Creativo e l’altro che dovremo essere elastici per far fronte al cambiamento”, sono le parole del dirigente bianconero in un’intervista a Sky.

“Guardiamo la quotidianità, ogni giorno si cambia la visione, con il bollettino siamo pessimisti o ottimisti. Ricominciamo ad allenarci o meno, cominciamo a giocare o meno, guardiamo quello che fanno gli altri, dobbiamo essere elastici. Prima pensi una cosa e poi ne devi pensare un’altra. Stessa cosa sarà per il calciomercato”, argomenta l’uomo mercato della Vecchia Signora.

Poi lancia un’ipotesi a sorpresa: “Chi dice che non si possa ripetere la stagione 2019/20 con le stesse rose anche nel 2020/2021? È una possibilità”.

Alcune settimane fa, Paratici già aveva pronosticato uno stravolgimento totale del mercato, che avrebbe influenzato anche la rosa a disposizione di Maurizio Sarri: “Ci saranno molti scambi, una situazione che avvicinerà il calcio all’Nba. È presumibile che alcuni club, ad esempio in Germania, possano beneficiare della generale situazione di crisi in virtù di un’economia sottostante più solida di altre”.

SPORTAL.IT | 02-05-2020 17:18