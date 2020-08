Mercato Juventus: Paratici ci riprova, assalto al giocatore del Bayern

Ci risiamo, la Juventus torna in forte pressing per l’esterno del Bayern Monaco David Alaba. Nonostante le dichiarazioni di rito, il terzino austriaco non ha trovato l’accordo per il rinnovo di contratto, in scadenza nel 2021, e le probabilità che se ne vada nella prossima sessione estiva sono lievitate ulteriormente.

Alaba piace alla Juventus e sarebbe l’ideale sia per il 4-3-3, sia per il 3-4-1-2 che Pirlo ha intenzione di provare per la prossima stagione. I bavaresi lo valutano circa 30 milioni di euro: diventerebbe un obiettivo prioritario in caso di partenza di Alex Sandro, che dopo quattro anni potrebbe lasciare i bianconeri e accasarsi in Premier League.

Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco, a Sky Sport Germania ha rimandato ogni discorso a dopo la Champions: “Le conversazioni stanno andando bene, ma adesso non è il momento di parlarne. La tensione è in aumento per la partita di domenica. Ci concentriamo solo sulla Champions E finora ho la mia linea”.

“A un certo punto verrà presa una decisione, e quando arriverà la comunicheremo. Qui al Bayern, ovviamente, vogliamo tutti che David rimanga qui. Proveremo a fare di tutto, acceleriamo e non solo a parole. Ma è ovviamente una decisione di David se restare qui o no. Ma se restasse saremmo tutti molto, molto felici”.

A fargli eco il membro del direttivo del Bayern, Oliver Kahn: “Siamo in contatto con David e con il suo agente, siamo vicini. Come club vogliamo fare tutto quello che possiamo per trattenere David ed il giocatore sa bene quello che ha e può avere al Bayern Monaco. Sono ottimista”.

