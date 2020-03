Mercato Juventus: Paratici ha una nuova strategia per Mauro Icardi

Si è riaperto il tormentone Mauro Icardi: con l'avvicinarsi della sessione estiva il Paris Saint Germain dovrà decidere se riscattare o meno l'argentino, che nelle prime settimane ha fornito ottime prestazioni ma che nelle ultime uscite è stato relegato in panchina da Tuchel.

Sull'ex capitano nerazzurro ci sono ancora gli occhi della Juventus, che ha provato ad ingaggiarlo anche prima del suo approdo a Parigi. Pare però che i campioni d'Italia abbiano elaborato una nuova strategia per assicurarsi il centravanti. Paratici vorrebbe offrire a Leonardo Szczesny: il portiere polacco a febbraio ha messo la firma sul rinnovo con i bianconeri fino al 2024 ma una sua cessione non è da escludere.

I campioni di Francia, oltre all'ex estremo difensore della Roma, vorrebbero anche Miralem Pjanic per liberare Icardi: il centrocampista è oggetto del desiderio anche del Manchester City che però ha messo in pausa ogni affare in entrata in attesa di una decisione definitiva sulla possibilità di disputare la Champions League.

I bookmakers sono convinti dell'approdo a Torino dell'attaccante: come riporta Agipronews, è quotato a 3,50. Nettamente più distante la possibilità di una permanenza al Paris Saint Germain, ancora più improbabili invece le opzioni Napoli, Real Madrid, Manchester United, Atletico Madrid e Barcellona.

L'operazione sembra non dispiacere ora neanche all'Inter: un approdo alla Juve farebbe scattare la clausola secondo la quale ai nerazzurri spetterebbero 15 milioni in più, per un totale di 85 milioni di euro. Riprenderanno dunque i contatti tra il ds bianconero Paratici e Wanda Nara per facilitare l'affare.

Nelle scorse settimane per Icardi si era parlato anche dell'ipotesi Real Madrid: il presidente Florentino Perez è un suo grande estimatore ma Zidane non è invece dello stesso avviso e preferirebbe confermare la fiducia a Karim Benzema. A supporto del francese, non è da escludere un approdo in Spagna di Gabriel Jesus del Manchester City.

SPORTAL.IT | 25-03-2020 15:38