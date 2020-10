Mercato Juventus: Paratici prenota il colpo dal Barcellona

La Juventus sarebbe sulle tracce di Ousmane Dembele, l’attaccante esterno francese in rotta con il Barcellona. Il campione del mondo 2018, approdato tre anni fa in blaugrana per la cifra record di 145 milioni di euro, non si è mai imposto in Catalogna, tanto che il suo nome faceva parte della famosa lista degli esuberi stilata di Ronald Koeman al suo arrivo nel club.

Mentre tanti giocatori hanno trovato la loro sistemazione (su tutti Suarez), così non è stato per Dembele dopo il naufragio della trattativa con il Manchester United. Il futuro del giocatore transalpino è ora in forte dubbio ed aumentano le indiscrezioni su un possibile approdo in Italia.

Secondo ‘Catalunya Radio’, l’entourage del giocatore sarebbe da tempo in contatto con il direttore sportivo del club bianconero Fabio Paratici, in vista di un possibile arrivo a giugno del 2021 o al massimo tra due anni, nel 2022, quando potrà lasciare il Barcellona a parametro zero. Dembele avrebbe rifiutato tutte le offerte arrivate nelle ultime settimane proprio perché spera in un accordo con i torinesi.

Già lo scorso maggio il giocatore era stato accostato ai campioni d’Italia, tanto che si era parlato di un possibile scambio con Douglas Costa. Il brasiliano è invece poi passato in prestito al Bayern Monaco, e la Juve l’ha sostituito con Federico Chiesa: l’ex Rennes e Borussia Dortmund è rimasto in Spagna, dove proverà a giocarsi i posto con Ansu Fati e Trincao in attesa di novità da Torino.

OMNISPORT | 07-10-2020 12:57