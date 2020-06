Mercato Juventus, Paratici scommette su un talento del Barça

A pochi giorni dalla ripresa della stagione, continua a tenere banco il mercato che verrà. Moltissimi i nomi sull’agenda della Juventus. Nelle ultime ore, ci sarebbe, secondo quanto filtra dalla Spagna, una nuova, intrigante, pista.

Secondo il Mundodeportivo, la Juventus sarebbe interessata a Ousmane Dembélé, esterno d’attacco che, ad oggi, non è mai riuscito a fare la differenza con la maglia del Barcellona (in due stagioni e mezzo, 74 presenze con 19 reti totali).

L’attaccante francese classe 1997 è stato criticato, spesso, in Spagna per i suoi comportamenti fuori dal campo ma le qualità tecniche sono importanti. Fabio Paratici starebbe pensando di dargli una chance con la casacca bianconera per riscattarsi.

Con Juan Cuadrado non più giovanissimo (32 anni) e Federico Bernardeschi pronto a fare le valigie, la Vecchia Signora vorrebbe “testare” Ousmane Dembélé. L’accordo si farebbe, come riportato dalle fonti spagnole, solo con la formula del prestito.

L’eventuale fumata bianca nella trattativa per Ousmane Dembélé potrebbe anche favorire la trattativa, avviata da tempo, per lo scambio tra Miralem Pjanic (obiettivo numero uno del Barcellona) e Arthur, centrocampista blaugrana che tanto piace ai bianconeri.

Il Barcellona è intenzionato a rivoluzionare la propria rosa (come conferma anche il forte interesse per Lautaro Martinez) e sarà costretto a cedere o parcheggiare alcuni dei giocatori in rosa. Ousmane Dembélé è uno dei tanti esuberi (al pari di Coutinho, di ritorno dal prestito al Bayern Monaco).

Da capire cosa vorrà fare Fabio Paratici. Ousmane Dembélé potrebbe essere un rinforzo importante e a costo zero (salvo il pagamento dell’ingaggio). Un’opportunità che verrà valutata con la massima attenzione.

SPORTAL.IT | 03-06-2020 08:17