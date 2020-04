Mercato Juventus: passi in avanti per lo scambio con il Barcellona

La Juventus e il Barcellona sarebbero in contatto per un possibile scambio di mercato da effettuare al termine della stagione. Secondo quanto riporta l'emittente iberica RAC-1, bianconeri e blaugrana starebbero mettendo a punto l'operazione per il trasferimento di Miralem Pjanic in Catalogna, mentre al suo posto a Torino dovrebbe sbarcare Arthur, promettente regista brasiliano classe 1996 finito sul taccuino di Paratici nelle scorse settimane.

Le indiscrezioni sul centrocampista bosniaco si moltiplicano da settimane: Pjanic non è più considerato incedibile da Maurizio Sarri, e ha molte pretendenti anche in Premier League e in Francia (Psg). Di contro Arthur è alla ricerca di più spazio: in questa stagione ha disputato finora in campionato 16 partite, di cui 12 da titolare. Difficile che i due club si accordino su uno scambio sullo stesso piano, considerata la differenza d'età tra i due giocatori, e sarebbe possibile l'inserimento di alcune contropartite tecniche.

In caso di partenza di Pjanic l'altro grande candidato a sostituire il bosniaco è Jorginho, il regista di Sarri per eccellenza. Il suo agente, Joao Santos, ha per ora smentito le voci di mercato che accostano il suo assistito ai bianconeri: "Ad oggi, non so assolutamente nulla di questa situazione. Il ragazzo è felicissimo a Londra, dove sta dimostrando il suo valore e dove ha ancora altri tre anni di contratto".

"E a luglio, c'è la possibilità di aggiungerne un quarto e aprire le trattative per un rinnovo di contratto con il Chelsea. Non so poi quali possano essere le strategie di mercato della Juventus, ma questi sono i piani per il nostro futuro. E ripeto, ad oggi, né i bianconeri, né qualsiasi altra squadra si è fatta avanti per Jorge. Se ci siano stati contatti in estate? Il direttore Paratici mi conosce molto bene, da anni, ma non mi ha mai chiamato per avere informazioni per Jorginho", le parole a calciomercato.it.

SPORTAL.IT | 24-04-2020 17:03