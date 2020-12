Mercato Juventus, per il centrocampo spunta un nome inedito

A pochi giorni dall’apertura della sezione di calciomercato di gennaio tutti i club cercheranno di piazzare immediatamente qualche colpo. Naturalmente ci proverà anche la Juventus, reduce dalla tremenda sconfitta interna per 3-0 contro la Fiorentina. I bianconeri di Andrea Pirlo rispetto agli altri reparti sembrano mancare di qualità soprattutto a centrocampo, settore per il quale puntano da tempo immemorabile sul ritorno di Paul Pogba, già con la Vecchia Signora dal 2012 al 2016.

Il francese è in rotta col Manchester United e, secondo auvenews.eu, sembra voler lasciare l’Inghilterra il prima possibile. Ma riportarlo a Torino, soprattutto a gennaio e a titolo definitivo, è complicato, per non dire quasi impossibile. Paratici e i suoi collaboratori stanno cercando di strappare ai Red Devils un prestito con obbligo di riscatto, ma hanno anche bisogno, e su questo non ci sarebbero problemi, della disponibilità del calciatore di ridursi l’ingaggio per i prossimi sei mesi. Ma anche questa operazione è molto difficile, per cui la dirigenza bianconera si sta guardando intorno in cerca di alternative valide.

Una di queste, secondo quanto riportato dal portale specializzato Defensa Central, sarebbe Yves Bissouma, 24enne centrocampista maliano del Brighton, club di Premier League, che sarebbe stato adocchiato da Paratici. E’ un mediano che abbina un’enorme fisicità a una buona tecnica, che si adatta a giocare sia davanti alla difesa sia da mezzala. E’ valutato ceca 40 milioni di euro ma la Juve potrebbe provare a dilazionare il pagamento oppure ottenere uno sconto. Dopo Pogba, sarebbe quindi questo ragazzo del Mali il secondo obiettivo dei campioni d’Italia.

OMNISPORT | 28-12-2020 21:58