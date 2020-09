Mercato Juventus, Pirlo non convoca il terzino: scoppia il caso

Scoppia il caso a poche ore dal debutto della Juventus in serie A contro la Sampdoria. Andrea Pirlo ha escluso dai convocati Luca Pellegrini, che secondo le previsioni avrebbe dovuto giocare al posto di Alex Sandro , bloccato da un problema muscolare che lo terrà fuori per almeno tre settimane.

L’ex terzino del Cagliari è rimasto fuori dalla lista per la gara contro i blucerchiati perché è in odore di cessione: la sua partenza è vicina, sulle sue tracce c’è soprattutto il Genoa, ma lo seguono anche Parma, Fiorentina e Atalanta. Secondo quanto riporta Tuttosport, i bianconeri vorrebbero spedire il giocatore, classe 1999, solamente in prestito, e stanno ragionando su formule non definitive o con possibilità di controriscatto.

Venerdì l’agente Mino Raiola ha incontrato in sede proprio i dirigenti della Vecchia Signora, e qualcosa potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni: il Genoa, soprattutto, sembra una chiara pretendente con Rolando Maran che ha chiesto espressamente il suo ex giocatore del Cagliari.

La decisione dei campioni d’Italia non piace a tanti tifosi bianconeri, preoccupati per la penuria di terzini che già l’anno scorso aveva colpito la squadra torinese. Questa sera a sinistra dovrebbe giocare Mattia De Sciglio, altro giocatore teoricamente in esubero e inviso a parte dei fans: il suo futuro è in dubbio ma in questi ultimi giorni ha convinto Pirlo a puntare su di lui.

Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 20-09-2020 16:17