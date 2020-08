Mercato Juventus: Pirlo punta a un grande ritorno, Inter sorpresa

Sono in arrivo dal Cile alcune indiscrezioni di mercato destinate a far discutere. Secondo la testata DaleAlbo, la Juventus si sarebbe messa sulle tracce di Arturo Vidal, centrocampista del Barcellona e grande ex della Vecchia Signora.

Secondo le voci, riportate anche dai media spagnoli, lo stesso neo allenatore della Juventus Andrea Pirlo, e il veterano della squadra, Gianluigi Buffon, avrebbero contattato personalmente il loro ex compagno di squadra per sondare la volontà del cileno in merito a un possibile ritorno a Torino.

Il Guerriero è destinato a lasciare il Barcellona in questa sessione di mercato: come parte della rosa blaugrana, il giocatore sudamericano verrà sacrificato per attuare una rivoluzione ed aprire un nuoco ciclo vincente, la conferma è arrivata dallo stesso Ronald Koeman.

Vidal è da tempo un obiettivo di mercato dell’Inter: Antonio Conte rivuole il suo ex pupillo, che corrisponde perfettamente all’identikit del centrocampista di sostanza ed esperienza che ha in mente il tecnico leccese. Ma anche Andrea Pirlo sta cercando un giocatore simile per puntellare il centrocampo della Vecchia Signora: si staglia all’orizzonte un nuovo duello di mercato tra le due arcirivali.

Vidal è anche seguito da Manchester United e Paris Saint Germain, ma gradirebbe molto il ritorno in Italia. Alcuni giorni fa, prima dell’umiliante sconfitta contro il Bayern Monaco, il giocatore si era espresso così sul suo futuro: “Voglio continuare ad essere importante al Barcellona. Quando giochi qui, la gente non vuole altro che vincere. Abbiamo lavorato poco con Setien ed il cambio di panchina è stato brusco, quindi decideremo il futuro solo a fine stagione. Mi piace il futbol colombiano: sarebbe un’idea spettacolare. Ora però ho 33 anni e vivo la carriera giorno per giorno. Giocare in qualche squadra di Calì sarebbe molto bello”.

OMNISPORT | 21-08-2020 19:32