Mercato Juventus: Pirlo vuole la quarta punta, Paratici al lavoro

Juventus a caccia di una quarta punta per il mercato di gennaio. Secondo quanto riporta Tuttosport, Andrea Pirlo e Fabio Paratici stanno valutando in queste settimane la possibilità di introdurre un ulteriore attaccante nella rosa bianconera, che per ora conta come punte pure solo Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Paulo Dybala, con l’argentino ancora in ritardo di condizione.

Né Federico Chiesa, né Dejan Kulusevski possono coprire il ruolo, e la carenza di alternative si è vista anche a Benevento, dove assente Ronaldo, Pirlo si è trovato sprovvisto di attaccanti in panchina in grado di dare la svolta all’incontro.

Già in estate la Vecchia Signora aveva pensato all’acquisto di Moise Kean, poi sfumato: i bianconeri potrebbero tornare alla carica il prossimo gennaio. Davanti a tutti in lista ci sono due nomi: l’attaccante del Chelsea Olivier Giroud, in scadenza di contratto con gli inglesi e voglioso di trovare una nuova squadra e più minutaggio in vista degli Europei, e il solito Arek Milik.

Con il bomber polacco la Juventus aveva trovato in estate un accordo da 4,5 milioni di euro netti all’anno, poi l’affare sfumò: i dirigenti bianconeri potrebbero tornare a bussare alla porta di Aurelio De Laurentiis tra poche settimane.

L’arrivo di una punta costringerà poi Pirlo a liberare un posto in lista Uefa: la scelta potrebbe ricadere su Federico Bernardeschi, visto che Sami Khedira, che potrebbe partire a gennaio, non è nell’elenco.

OMNISPORT | 01-12-2020 11:01