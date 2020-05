Mercato Juventus, Pjanic ha scelto il suo futuro

La Juventus è al lavoro per migliorare la propria rosa in vista della prossima stagione. Tra i giocatori più chiacchierati del momento, oltre a Gonzalo Higuain, c’è sicuramente Miralem Pjanic, al centro di tantissime voci di mercato.

Il centrocampista bosniaco ha un contratto in scadenza a giugno 2023 e, in più occasioni, ha ribadito di voler continuare la sua avventura in bianconero ma, secondo il Mundodeportivo, sarebbe forte il suo desiderio di giocare al Barcellona.

Molto corteggiato da Leonardo, “uomo mercato” del PSG, Miralem Pjanic avrebbe fatto sapere di voler giocare solo al Barcellona e diventare il regista della squadra di Leo Messi. Non prenderebbe in considerazione altre soluzioni.

La Juventus sarebbe pronta ad ascoltare tutte le proposte del caso, anche se la sensazione è che gradirebbe soprattutto uno scambio con Arthur, centrocampista brasiliano sotto contratto con il Barça, tanto apprezzato dai vertici bianconeri.

Classe 1990, Miralem Pjanic indossa la casacca della Vecchia Signora dal 2016 (dopo ben cinque stagioni trascorse a Roma). Ad oggi ha disputato un totale di 166 gare con la Juventus, segnando 22 reti.

Oltre al futuro di Miralem Pjanic, si discute su cosa farà Gonzalo Higuain. Il Pipita potrebbe dover fare le valigie al termine della stagione in corso. Nelle ultime ore, si è vociferato di un suo possibile approdo in MLS, ai DC United, la squadra dove gioca il fratello Federico.

Non trovano conferme le indiscrezioni che raccontano di un forte interessamento del PSG nei confronti di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese, cinque volte Pallone d’Oro, ha un contratto garantito con la Juventus sino al giugno del 2022.

SPORTAL.IT | 21-05-2020 08:30