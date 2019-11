Mercato Juventus, Pogba esce allo scoperto: il piano bianconero

Paul Pogba alla Juventus: le indiscrezioni sul ritorno del centrocampista francese in bianconero sono tornate a riaffiorare dopo il messaggio Instagram (“Capitanoooo”) che il giocatore ha mandato a Leonardo Bonucci dopo la vittoria in Champions League contro il Lokomotiv Mosca, che ha permesso ai bianconeri di qualificarsi con due turni di anticipo agli ottavi.

Non è un segreto che Pogba segui con nostalgia le vicende bianconere, e più volte è tornato in Italia in occasione di feste di compleanno e di eventi particolari: il legame con la Vecchia Signora non si è mai spezzato nonostante la lontananza.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il ritorno sotto la Mole di Pogba è possibile, e tre sono i fattori che potrebbero causarlo. In primo luogo, riporta la rosea, le rinnovate ambizioni della Juventus, testimoniate dall’aumento di capitale da 300 milioni appena annunciato da Andrea Agnelli. Il club campione d’Italia vuole un altro grande colpo, sia tecnico sia mediatico, ma più giovane di CR7.

Quinti il fattore ambientale: a Torino è ancora considerato un idolo e verrebbe accolto come un re, mentre a Manchester è stato criticato pesantemente in questi ultimi anni e il feeling con i tifosi e con lo stesso allenatore Solskjaer è ormai ai minimi.

Il terzo fattore è rappresentato dai legami ormai saldissimi tra la Juventus e Mino Raiola, l’artefice dell’arrivo di De Ligt a Torino. Il pressing esercitato dall’agente italoolandese sui Red Devils è continuo: la scadenza di contratto del francese è fissata al 30 giugno del 2021 e il prezzo del giocatore è destinato a calare nei prossimi mesi.

Secondo Tuttosport lo United si “accontenterebbe” di 120 milioni di euro, una cifra che potrebbe scendere se nell’affare venissero inserite alcune contropartite tecniche, come Emre Can e Mandzukic.

SPORTAL.IT | 08-11-2019 14:04