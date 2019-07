Mercato Juventus, Pogba ha fatto la sua scelta

Si avvicina alla fine la telenevola di mercato che riguarda Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United, che nelle prossime ore si confronterà con il tecnico Solskjaer e la dirigenza del club inglese per chiedere ufficialmente la sua cessione, è conteso da Juventus e Real Madrid.

Le ultime indiscrezioni parlano di un affondo decisivo da parte dei blancos, che hanno piazzato un’offerta che ha fatto vacillare la posizione dei Red Devils: 80 milioni di euro più il cartellino di un campione in uscita, Gareth Bale.

Secondo i media spagnoli, Florentino Perez sta per aggiudicarsi l’ennesimo colpo a peso d’oro dopo gli arrivi di Hazard, Jovic, Militao, Mendy e Rodrygo (già 300 milioni di euro complessivi): sarebbe stato definitivamente convinto anche il giocatore, che avrebbe confessato ad alcuni amici il desiderio di voler giocare nella Liga e nel Real. Inoltre sogna di poter lavorare con il connazionale Zidane.

La Juventus, concentrata in questi giorni sulla trattativa per De Ligt, resta alla finestra ma è più defilata, consapevole di come sia difficile se non impossibile pareggiare l’offerta dei concorrenti spagnoli. Gli ultimi rumor sussurravano di una possibile proposta di 70 milioni più il cartellino di Dybala, ma Sarri ha deciso di puntare forte sull’argentino per valorizzarlo e rilanciarlo dopo gli ultimi anni difficili con Allegri. Inoltre i colpi in entrata Ramsey e Rabiot mettono in sicurezza la mediana.

SPORTAL.IT | 05-07-2019 08:03